Кабмин хочет лишить Тимошенко и Луценко права на амнистию

{1-} Украинский Кабмин внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона «Об амнистии в 2012 году». В случае его принятия 1500 заключенных досрочно выйдут на свободу, а экс-премьер Юлия Тимошенко и экс-министр внутренних дел Юрий Луценко будут лишены такого права.

В результате применения амнистии, согласно положениям законопроекта, из мест лишения и ограничения свободы предусматривается освободить около 1,5 тыс. чел., сообщает УНИАН.

Данным законопроектом предусмотрено объявить амнистию и распространить ее действие, в первую очередь, на те категории осужденных, которые совершили преступления небольшой тяжести или являются наиболее незащищенными и уязвимыми в социальном плане, в частности, на несовершеннолетних, а также женщин и мужчин, которые имеют детей в возрасте до 18 лет, детей-инвалидов и/или совершеннолетних сына, дочь, признанных инвалидами, инвалидов первой, второй и третьей групп, больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «принятие данного закона позволит уменьшить численность лиц, которые в настоящее время отбывают наказание в местах лишения и ограничения свободы и не представляют значительной общественной опасности, и будет способствовать улучшению материально-бытовых условий содержания осужденных».

«Этот важный акт государства будет способствовать утверждению гуманных принципов в обществе», - говорится в записке.

Законопроектом предусмотрено, что амнистия не может быть применена к лицам, в частности, осужденным за превышение власти или служебных полномочий при отягчающих обстоятельствах (части 2 и 3 статьи 365 УК Украины 2001 года (Тимошенко осуждена именно по этой статье – Ред.), а также за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой (часть 5 статьи 191 УК Украины 2001 года (по этой статье осужден Луценко).

Ранее «Главред» сообщал, что в 2011-м году по амнистии были освобождены около 10 тыс. заключенных.

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