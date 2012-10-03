Убийцу Буданова опознали секретные свидетели - СМИ

{1-}Два секретных свидетеля под кодовыми прозвищами "Алан" и Мечта" опознали убийцу бывшего полковника российской армии Юрия Буданова - Юсупа-Хаджи Темирханова, - пишет "Коммерсантъ".

"Алан", гуляя с собакой, видел, как киллер с пистолетом в руке убегал с места убийства. Продавец "Мечта" вспомнила, что похожий на обвиняемого человек в день убийства покупал у нее йогурты и газету. Эти предметы позже были обнаружены сыщиками в салоне брошенной киллером неподалеку от места преступления иномарки. Там же нашли солнцезащитные очки с потожировыми выделениями Темирханова и журнал японских сканвордов с отпечатком его пальца.

Уголовное дело об убийстве Буданова в ближайшее время будет передано на утверждение в Генпрокуратуру.

Московский суд накануне обязал адвокатов подозреваемого Юсупа-Хаджи Темирханова ознакомиться с материалами до 8 октября.

Как выяснили СМИ, следователи собрали большое количество улик, свидетельствующих о вине Темирханова.

Из материалов следует, что на след подозреваемого оперативники вышли через его земляка - уроженец Ингушетии по фамилии Парагульгов, имеющий связи с автоугонщиками, получил от них белый Mitsubishi Lancer и передал его Темирханову. Тот использовал автомобиль для слежки за Будановым.

Между тем, как и раньше, до конца не выясненным остается мотив совершенного преступления. Темирханову было предъявлено обвинение по п. "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по мотиву ненависти к определенной социальной группе).

По данным СМИ, в материалах дела говорится, что Темирханов, отца которого заживо сожгли неустановленные люди в армейской форме, ненавидел всех военнослужащих. По одной из версий, он выбрал Буданова как одного из ярких представителей этой группы - ведь, как известно, его судили за расправу над чеченской девушкой Эльзой Кунгаевой и допрашивали в связи с исчезновениями и убийствами более 20 жителей Чечни.

В то же время, по словам участников предстоящего судебного процесса, из нескольких томов уголовного дела следует, что обвиняемый мстил конкретному человеку за конкретное преступление - то есть убил Юрия Буданова из личной неприязни к нему.

Ранее сообщалось, что Темирханов никогда не был участником незаконных вооруженных формирований. В 1990-е годы Юсуп-Хаджи уехал из Чечни в Москву, где занимался мелким бизнесом. В родном селе Гелдаген остались его родители. Отец Темирханова был инвалидом и работал ночным сторожем на местном рынке.

По данным СМИ, в 2001 году поздно вечером на рынок в Гелдагене приехали пьяные люди в форме и с оружием. По одной из версий, солдаты федеральных войск попытались похитить продукты, отец Темирханова оказал сопротивление. Тогда его заперли в железном фургоне, в котором находилась комната охраны, а дверь снаружи подперли ломом. После этого нападавшие облили фургон бензином и подожгли. Мужчина сгорел заживо. Родные не смогли найти и наказать виновных. Не исключено, что 10 июня 2011 года Темирханов мстил за отца.

Юсуп Темирханов отказывается давать показания, а его адвокаты считают, что он не совершал этого преступления, а все собранные следствием доказательства будут опровергнуты в суде.

Ранее «Главред» сообщал, что 47-летний Буданов был застрелен в центре Москвы 10 июня 2011 года, около 12.00, когда выходил из нотариальной конторы, расположенной во дворе дома на Комсомольском проспекте. Неизвестный произвел четыре выстрела из пистолета ему в голову. Машина "Мицубиси Лансер" белого цвета, на которой скрылся убийца вместе с водителем, была найдена полусожженной в близлежащем районе - на улице Доватора, в ней был найден пистолет с глушителем, из которого, по всей вероятности, и было совершено убийство.

Как установило следствие, преступников было двое. Один ждал в машине, другой в упор несколько раз выстрелил в Буданова, убийца был одет в военную форму.

По одной из основных версий, Юрий Буданов мог быть застрелен на почве личной мести.

Фото: kommersant.ru

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