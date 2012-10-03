Янукович заявил дипломатам, что не позволит давить на Украину

{1-} Президент Виктор Янукович вновь заявляет о недопустимости какого-либо давления на Украину.
Об этом он заявил на встрече с участниками совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, сообщает Интерфакс-Украина.
Президент отметил, что Киев внимательно анализировал и будет анализировать любые сигналы от партнеров из Европейского Союза и других с стран.
«Мы на них будем реагировать, но я очень часто говорил о том, что мы считаем недопустимыми любые формы давления на Украину», - сказал он.
«И когда мы говорим, что можем действовать только в пределах правовых отношений, но не оценивать доводы каких-то политических требований, мы убеждены в том, что другого пути у нас нет», - подчеркнул Янукович.
Ранее «Главред» сообщал, что 2 октября премьер Николай Азаров провел совещание с руководителями зарубежных диппредставительств Украины. Во время заседания Азаров заявил, что украинские дипломаты должны помогать правительству продвигать экономические интересы Украины за рубежом.
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