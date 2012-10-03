В Краснодоне Колесниченко и Шуфрич расскажут об УПА

{1-} В Краснодоне Луганской области должна состояться презентация книги «Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны», которую представят нардеп-регионал Вадим Колесниченко и Нестор Шуфрич.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Луганской облорганизации Партии регионов сообщает «Восточный вариант».

В рамках информационного тура Международного антифашистского фронта «Фашизм не пройдет» 4 октября в 12.00 в Краснодонском областном ордена Дружбы народов музее «Молодая гвардия» состоится тематическая пресс-конференция.

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В мероприятии примут участие сопредседатель Международного антифашистского фронта, нардепутат Вадим Колесниченко и замсекретаря СНБО Украины Нестор Шуфрич.

В ходе пресс-конференции состоится презентация книги «Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны». В книге собраны более 500 документов из 15 архивов из Украины, Беларуси, Польши, Германии, федеральных и ведомственных архивов Российской Федерации.

Сборник охватывает период Второй мировой войны – с сентября 1939 по май 1945 гг. В первый раздел вошли документы, датированные 1939 г. – 22 июня 1941 г., которые дают представление о стратегии украинских националистов в условиях надвигающейся войны.

Второй раздел описывает период с 23 июня 1941 г. по 1943 г. и содержит документы, отражающие действия украинских националистов в период немецкой оккупации, их взаимоотношения с германскими властями после попытки ОУН создать украинское государство.

В третий раздел включены документы за 1944-1945 гг., характеризующие тактику ОУН и УПА в период освобождения Западной Украины Красной Армией. В документах содержатся сведения как о действиях УПА против советских армейских подразделений, советского и партийного актива и мирного населения, так и о контактах украинских националистов с германскими властями, попытке найти новых внешнеполитических партнеров в изменившейся политической ситуации.

Фото: niklife.com.ua

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