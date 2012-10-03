Земельная реформа вдохнет новую жизнь в экономику страны – мнение

Если снова продлить мораторий на продажу земли, законы, необходимые для земельной реформы снова будут отложены на неопределенный срок.

Так кандидат в депутаты от Партии регионов Олег Шаблатович прокомментировал решение Верховной Рады не продлять мораторий на продажу земли, сообщает издание Vlasti.net.

"Земля и без моратория не будет продаваться, пока не заработают все механизмы земельной реформы. Нужен закон о рынке земли, нужна инвентаризация, нужна оценка. В условиях ежегодно продлеваемого моратория эта работа пробуксовывает, откладывается", – сказал Шаблатович.

По его мнению, отмена моратория с 1 января 2013 года подстегнет реализацию земельной реформы. "Отмена моратория – это, скорее, психологическое давление на чиновников, чтобы реформа двигалась быстрее. Но сельскохозяйственная земля и без моратория пока не будет продаваться", – уверен Шаблатович.

"Есть земли коммунальные, а есть государственные. Сейчас фактически государственными землями управляют местные власти. Единый орган, который управлял бы государственными землями еще только предстоит сформировать", – говорит политик.

"Сегодня политики просто пугают избирателей, потому, что сейчас выборы. Не исключаю, что под этим соусом будут пытаться выводить людей на какие-то акции протеста. То есть в этом вопросе пока больше политики, чем экономики, и это неправильно", – уверен Шаблатович.

"Многим крупным инвесторам в сельском хозяйстве собственность на землю не нужна, их устраивает и долгосрочная аренда. Но цивилизованный рынок земли вдохнул бы новую жизнь в экономику страны. И тут речь не только и не столько о сельском хозяйстве. Если инвестор хочет купить землю, у него должна быть такая возможность. Если мы ставим планку в 6 млн. новых рабочих мест до 2020 года, то нам нужно идти навстречу инвестору, создающему их. А земля из Украины никуда не денется, собственник будет работать и платить налоги в Украине", – уверен политик.

Напомним, в сентябре Верховная Рада уже создала Государственный земельный банк и разрешила формировать его уставный фонд за счет земельных участков, однако Закон о рынке земли не внесен в повестку текущей сессии ВР.