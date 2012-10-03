Грузинская оппозиция уже не требует отставки Саакашвили

{1-} Лидер победившей на выборах грузинской оппозиции Бидзина Иванишвили, подкорректировал вчерашние призывы «Грузинской мечты» в адрес президента Грузии Михаила Саакашвили об уходе в отставку.

Оппозиционер отметил, что не выдвигает никаких ультиматумов и готов работать с президентом Саакашвили во благо страны, сообщает «Грузия online».

Напомним, что Иванишвили призвал Саакашвили подать в отставку и назначить досрочные выборы. Этот призыв вызвал неоднозначную оценку как внутри Грузии, так и за рубежом. В частности, секретарь Совбеза Грузии Гига Бокерия напомнил Иванишвили, что президентские выборы назначены на 2013 год, а спикер парламента Давид Бакрадзе отметил, что такие призывы являются проявлением неуважение к Конституции и законам, а также к грузинскому народа. Что касается зарубежной реакции, то призыв Иванишвили осудила Европейская народная партия, которая оценила это как посягательство на демократию.

После этих оценок лидер «Грузинской мечты» попытался смягчить свое заявление.

«Что касается моих соображений, высказанных вчера на пресс-конференции в связи с отставкой президента, это ни мое, ни моей коалиции требование. Я лишь подчеркнул, что конституция Грузии, подстроенная под интересы одного человека, в создавшейся политической обстановке создает довольно много сложностей и в этой обстановке, возможно, отставка могла быть наилучшим выходом для президента. В связи с этим еще раз заявляю, что мы не ставим никаких политических ультиматумов и готовы к решению государственных вопросов в процессе диалога и рабочей обстановке с президентом Грузии и другими представителями действующего правительства», - говорится в заявлении Иванишвили.

Ранее «Главред» сообщал, что российский премьер Дмитрий Медведев намекнул на улучшение отношений с Грузией, которое должно произойти в результате прихода к власти вчерашних оппозиционеров.

фото: EPA / UPG

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