Александр Третьяков: власть готовится к скупке земли за бесценок

{1-} Провластное большинство в Верховной Раде, боясь победы демократических сил, фактически отменила мораторий на куплю-продажу земли, чтобы потом скупить ее за бесценок. Об этом заявил в интервью журналистам оппозиционный депутат Александр Третьяков.

«Речь идет о фактической отмене моратория на куплю-продажу земли, - сказал депутат. - Но как можно отменять мораторий, когда нет законодательной базы?»

По мнению политика, сначала нужно принять закон о рынке земли и провести полную инвентаризацию земельных ресурсов.

«Примечательно, что отмена моратория, - заявил Александр Третьяков, - последовала за принятием в сентябре закона о создании земельного банка и передаче Госагентству земельных ресурсов права распоряжаться землями сельхозназначения. Таким образом, органы местного самоуправления окажутся лишены права распоряжаться землей общины. А дальше легко можно представить преступную схему: банкротство земельного банка и земельные участки гектарами уходит за бесценок ловким дельцам из партии власти».

Александр Третьяков уверен, что после победы оппозиции на выборах демократическое большинство должно отменить данный закон и вернуть процесс реформирования земельных отношений в Украине в законодательное русло.

Как известно, 2 октября 2012 года Верховная Рада отказалась продлевать мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2014 года. За соответствующий законопроект №11106 в первом чтении проголосовали 111 депутатов.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.

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