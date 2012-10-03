Янукович потребовал очистить Украину от коррупции, накопившейся за 15 лет

{1-} Президент Виктор Янукович заявил, что Украина должна быть очищена от грязи, которая копилась коррумпированными чиновниками целых 15 лет.

Об этом он сказал во время встречи с участниками XI Совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, сообщает УНИАН.

Янукович отметил, что Украина всегда внимательно анализировала и будет анализировать любые сигналы, которые поступают от европейских партнеров, от Европейского Союза. Он пообещал, что Украина будет реагировать на эти сигналы.

«Но я говорил и хочу повторить, что мы считаем неприемлемой любую форму давления на Украину...», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что Украина может действовать исключительно в правовом поле. «Мы можем действовать в рамках правовых отношений, но не эмоционально мотивированных», - сказал Янукович и отметил, что другого пути у Украины нет.

«Если мы не очистим страну от этой грязи, которая накапливалась годами, страна не будет иметь надежды. 15 лет тех бесчинств, которые были в стране, совершались коррумпированными чиновниками, оставили очень кровавый вклад», - отметил он.

Президент подчеркнул, что коррупционеры должны защищаться правовыми, а не политическими средствами.

«Я знаю, насколько это надоело не только мне, а всем, но мы должны через это пройти, и мы это сделаем», - сказал Янукович.

Ранее «Главред» сообщал, что первый замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин обратился с открытым письмом к конгрессу США, в котором пояснил ситуацию с экс-премьером Юлией Тимошенко и акцентировал внимание на том, что Тимошенко подозревают в причастности к убийствам 4 человек.

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