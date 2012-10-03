Коммунистка Самойлик обещает идти до конца в войне против регионалов

{1-} Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ГолосUA заявила народный депутат от КПУ Екатерина Самойлик.

«Да, мы подаем судебные иски. Была распространена обо мне ложная информация в газете «Каховские вести». Мы суд выиграли, и газета опубликовала опровержение неправдивой информации обо мне. Но теперь те же материалы идут в качестве листовок, без подписи, без исходных данных. И таких примеров много», - заявила нардеп.

По словам Самойлик, оппоненты от ПР ведут себя вызывающе не по отношению к ней, а по отношению к народу Украины, к людям.

«Но если меня толкнули на тропу войны, то я буду идти до конца. Просто жаль тратить время на судебные тяжбы, на никчемных людей, которые достигают своих результатов грязью и ложью. Ибо без мандата в парламенте их бизнес будет работать по законам, а не «по понятиям», - подытожила Екатерина Самойлик.