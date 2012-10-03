В милиции рассказали, что украинцы сами должны бороться с нелегальными гонками

После громкого ДТП, в котором погиб директор Департамента финансовой политики Минэкономразвития Сергей Чекашкин, более известный в кругах стритрейсеров как Че Гевара, милиция озаботилась борьбой с нелегальными гонками.

В комментарии «Главреду» начальник пресс-службы милиции Киевской области Николай Жукович заявил, что надеется, что украинцы станут «более сознательными и будут больше заботиться о собственной безопасности».

«Мы надеемся, что граждане, узнав о запланированных нелегальных соревнованиях в какой-то части города, позвонят по номеру 102 и сообщат об этом. Если бы такие гонки проводились, мы были предупреждены и не предприняли мер для их предотвращения, тогда бы были вопросы к нам. Мы же не можем на каждом перекрестке или прямом отрезке пути поставить патруль автоинспекции», – подчеркнул Жукович.

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По его мнению, единственное, что может сделать милиция, чтобы решить проблему, – «только влиять на сознание граждан и любителей скоростей и адреналина». «Гонщики, получая адреналин, для других создают риски и опасности. Если люди будут предупреждать о таких опасных затеях и грубых нарушениях, то мы будем реагировать», – заверил он.

Жукович отметил, что закрытость клубов любителей скорости – не помеха в борьбе с нелегальными заездами, поскольку сознательные украинцы в силах помочь милиции решать данную проблему.

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«Ведь это касается и обычных водителей, которых, к примеру, останавливают и просят подождать минут 10-15, пока якобы ведутся ремонтные работы на дороге. Они ждут, а потом едут и видят, что стоят спортивные, тюнингованные машины. Достаточно сделать один телефонный звонок, чтобы на это должным образом отреагировала милиция. Кроме того, раз незаконные гонки проводятся в населенных пунктах, городах, значит, есть люди, спящие в домах. Разве им гул машин и двигателей не мешает? Им также достаточно набрать 102», – подчеркнул Жукович.

О том, насколько масштабно явление незаконных автомобильных гонок на улицах украинских городов, а также насколько реально искоренить эту проблему ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

фото: segodnya.ua

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