Кандидаты в депутаты потратили на рекламу рекордные 20 миллиардов

{1-}Общая сумма затрат на избирательную кампанию всех 5,5 тысяч кандидатов в нардепы на сегодняшний день составляет 20 миллиардов гривен, что является историческим рекордом.

Об этом заявил руководитель Ассоциации наружной рекламы Украины Артем Биденко, пишет Дело.

Самая эффективная политическая реклама с технической точки зрения, по словам эксперта, – у КПУ.

"Они за очень короткий строк четко смогли донести до своей аудитории, почему люди должны за них голосовать. Если у коммунистов до начала выборов был рейтинг всего лишь пару процентов, то сегодня они уже обеспечили себе минимум 8% голосов. Это на языке маркетинга называется удачное возвращение инвестиций", — заявил

По словам эксперта, в нынешней кампании на национальном уровне активно рекламируются только 8 партий, но их общий медиабюджет уже превысил 500 млн грн. Но вскоре эта цифра увеличится вдвое – больше всего рекламы закупается именно в последний месяц перед выборами.

Стоит отметить, что до сих пор самыми дорогими считались парламентские выборы 2007 года. Тогда, согласно официальным данным ЦИК, общий объем избирательных фондов 20 партий и блоков составил 581,4 млн грн, а, по оценкам экспертов, их общие затраты на рекламу превысили 800 млн грн.

Как известно, всего ЦИК зарегистрировала 5642 кандидата в депутаты. Выборы в Раду пройдут 28 октября.

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