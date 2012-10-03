Одесские экспедиторы вступились за уволенного начальника Южной таможни - СМИ

Глава профсоюза грузовых перевозчиков Одессы Галина Вдовина считает, что уволенный вчера начальник Южной таможни Александр Вдовиченко непричастен к получению взяток. Об этом говорится в письме нескольких экспедиторских организаций Одесского региона руководству Гостаможслужбы, сообщает "Обозреватель".



По словам Вдовиной, информация о противоправной деятельности Александра Вдовиченко является провокацией со стороны "определенных предпринимателей, привыкших к разного рода махинациям и контрабандным схемам". Как утверждают авторы письма, Вдовиченко осуществлял все таможенные процедуры согласно действующему законодательству, смог за довольно короткое время решить вопросы, которые накапливались годами, сумел наладить конструктивный диалог между таможней, Общественным советом и представителями бизнеса.



Авторы письма - Профсоюз грузовых перевозчиков и экспедиторов Одесского региона; Ассоциация международных автоперевозчиков Украины Одесской и Николаевской областей; Профсоюз экспедиторов Одесского региона - также призвали к объективности в решении вопроса относительно дальнейшей профессиональной судьбы Александра Вдовиченко.



Напомним, вчера, 2 октября в помещениях Южной таможни (Одесса) было обнаружено более 870 тысяч долларов. Вчера же Вдовиченко был уволен с занимаемой должности. В настоящее время принимается решение о его процессуальном статусе.