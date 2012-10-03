Серия кровавых терактов в Сирии: груды камней и десятки трупов

На севере Сирии в деловом центре города Алеппо прогремела серия мощных взрывов. Во всех случаях были подорваны автомобили.

По данным "Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека" (OSDH), погибли не менее 40 человек, а число раненых составляет около 90 человек, сообщает EPA.

Также сообщается, что на площади Саадаллы аль-Джабири полностью разрушено здание Дома офицеров. Рухнули фасады и других домов, в ряде мест вспыхнули пожары.

Спасатели разбирают завалы рухнувших домов, поэтому, вероятно, число жертв возрастет.

В различных социальных сетях появилась информация, что за серию терактов взяли на себя ответственность сразу две группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Маджлис ас-Саури".

фото: EPA / UPG

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