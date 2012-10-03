Тимошенко не собирается просить о помиловании

3 октября 2012, 16:10

{1-}Бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко не будет просить о помиловании.

Об этом на брифинге в Харькове сказал защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко, отвечая на вопрос, рассматривает ли защита возможность подачи прошения о помиловании, передает УНИАН.

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 «Нет. Потому что просить о помиловании может лишь тот человек, который совершал преступление. Юлия Тимошенко не совершала никаких преступлений», - подчеркнул Власенко.

По его словам, Президенту Виктору Януковичу с формальной точки зрения не нужно заявление самой подсудимой о помиловании, ему достаточно внести изменения в указ об утверждении процедуры помилования.

«С формально-юридической точки зрения Януковичу не нужно заявление Тимошенко о помиловании. Ему нужно первым указом возобновить редакцию указа об утверждении процедуры помилования до октября 2010 года, а вторым указом вынести свое решение. То есть, ему нужно на это две секунды», - сказал юрист.

 По его мнению, указ об утверждении процедуры помилования был изменен в октябре 2010 года специально для того, чтобы не допустить помилования Тимошенко. «Чтобы этого не допустить, в октябре 2010 года Янукович изменил процедуру помилования», - сказал защитник.

Напомним, защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко ранее заявлял, что его подзащитная не будет обращаться к Януковичу с просьбой о помиловании.

«Я еще раз подчеркиваю: и он (Янукович – ред.) сам это признал, что суды над Тимошенко не имеют ничего общего с правосудием по европейским стандартам, поэтому ни с какими обращениями о помиловании Тимошенко к нему обращаться не будет. Она не совершала тех преступлений, которые ей инкриминируются», - сказал Власенко.

 «Юлия Владимировна возмущена тем цинизмом, который прозвучал в пятницу вечером из уст Януковича в эфире трех национальных телеканалов. Человек, который полностью срежиссировал суд над Тимошенко, который в ручном режиме руководил судами, который в том же интервью признал, что эти суды не соответствовали каким-либо цивилизованным нормам, начал рассуждать о каких-то демократических ценностях, о какой-то морали, о каком-то праве... Он думает, что он будет повторять сказку для иностранных послов о том, что он ни на что не влияет, и это снимет напряжение», - подчеркнул Власенко.

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