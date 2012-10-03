После убийства в «Караване» киевляне боятся, что стрелок придет их грабить

{1-} Жители киевского района Оболонь опасаются, что стрелку из «Каравана», расстрелявшему четверых охранников, понадобятся деньги на бегство, которые он может собирать грабежом, передает «Сегодня».

«Нашу с мужем квартиру ограбили. А вдруг это был киллер из «Каравана» или его сообщник? Ему ведь нужны деньги, недаром он товары в магазине воровал. Думаю, он вполне может собирать средства, чтобы сбежать за границу», - уверена жительница улицы Малиновского, 3б, к которой в воскресенье вечером забрался вор.

Также она заявила, что ограбление ее квартиры было очень странным из-за множества людей вокруг.

«Это ограбление было очень странным. Преступник решился на явно отчаянный шаг. Он залез к нам в дом, несмотря на то, что в это время вокруг много людей: мамы с детьми гуляют, жильцы выводят собак, возле школ собирается молодежь», - недоумевает женщина.

По ее словам, вечером в ее квартире никого не было, а из помещения исчезли деньги и ценности на 30 тысяч гривен.

«У нас дома с 16 часов никого не было. Ездили в другой район к дочери, которая недавно родила малыша. Вернулись с мужем около 22.00. В это время грабитель еще был в квартире. Он заперся, а мы час не могли открыть дверь. Это ж какую наглость надо иметь! Когда зашли домой, окно в кухне было открыто, все вещи перевернуты. Пропало около 30 тысяч гривен и золото, которое я хотела передать дочери в наследство», - рассказала женщина.

Супруги вызвали милицию.

«Оперативная группа прибыла только в час ночи. Сняли отпечатки пальцев. Сказали, вор проник в квартиру через окно, так же и сбежал. Еще милиционеры рассказали нам, что были на другом подобном ограблении, тоже недалеко от нас», - говорит женщина.

В Оболонском районном управлении милиции подтвердили факт кражи.

«Оперативная группа осмотрела место, ведется расследование, устанавливается личность преступника», - заявили в пресс-службе Оболонского РУВД.

Напомним, как сообщал «Главред», 26 сентября в супермаркете «Караван» посетитель, уличенный в мелкой краже, расстрелял четверых охранников магазина и скрылся.

К его поиску были привлечены все спецслужбы, которые привлекли экстрасенсов.

Ясновидящие рассказали о том, что убийца в свое время участвовал в войне и вокруг него крутятся большие деньги.

Кроме того, по словам местных жителей, стрелка часто видели в районе площади Шевченко, а в милиции заявили, что его лицо зафиксировали камеры наблюдения одного из магазинов.

Фото: youtube.com

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