В Киеве похоронили тещу Виктора Ющенко

{1-} В Выдубицком монастыре Киева состоялось прощание с Софией Чумаченко – тещей третьего президента Украины Виктора Ющенко.

Об этом сообщает ТСН.

Провести в последний путь мать Екатерины Ющенко пришли несколько десятков человек.

В монастырь с огромными букетами цветов на престижных автомобилях приехали родственники и сотрудники семьи Ющенко.

Среди тех, кто пришел провести Чумаченко в последний путь – депутат от «Нашей Украины» Лилия Григорович и посол Грузии Григол Катамадзе.

После церемонии отпевания присутствующие на церемонии прошли шествием за гробом умершей.

Софья Чумаченко похоронена на Лесном кладбище Киева.

Напомним, как сообщал «Главред», мать жены Виктора Ющенко, София Чумаченко, умерла 30 сентября, в воскресенье, после длительной болезни.

Фото, видео: ТСН

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