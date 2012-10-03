Тюремщики сделали Луценко крайним за то, что он не встретился с журналистами

{1-} Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко не встретился с журналистами, потому что он не обратился к руководству Менской колонии с просьбой о такой встрече. Кроме того, сами журналисты, сопровождавшие омбудсмена, тоже не просили разрешения на общение.

Так Госпенитенциарная служба прокомментировала слова Луценко о том, что тюремщики лгали, когда сказали журналистам, что экс-министр отказался общаться с ними.

«Сам осужденный Луценко с просьбой к руководству учреждения о предоставлении ему разрешения на общение с журналистами не обращался», - заявила пресс-служба ведомства.

«Представители телеканала, которые сопровождали визит в учреждение Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, также официально не обращались к ГПТС с просьбой о предоставлении разрешения на интервью с осужденным Луценко», - заявили тюремщики.

Подчеркивается, что каких-либо официальных заявлений от ГПТС Украине о нежелании Луценко общаться с представителями СМИ на официальном сайте ведомства не размещалось, в интервью и комментариях должностных лиц такая информация не предоставлялась.

«Кроме того, ГПТС опровергает информацию о том, что якобы сотрудники колонии просили Луценко написать заявление об отказе общаться с журналистами», - заявила пресс-служба.

Тюремщики также напомнили, что после каждого обращения Луценко с жалобами на состояние здоровья медперсоналом исправительной колонии предоставлялась соответствующая медпомощь.

«Вчера врачами медицинской комиссии было констатировано удовлетворительное состояние здоровья осужденного Луценко и рекомендуется в плановом порядке осуществить инструментальное медицинское дообследование осужденного, по результатам которого провести очередной медосмотр», - говорится в сообщении.

Кроме этого в ГПТС опровергли информацию о привлечении руководством Менской исправительной колонии осужденного Луценко к дисциплинарной ответственности за лежание на кровати в дневное время из-за ухудшения его самочувствия.

«Эта информация также является неправдивой», - заявили тюремщики.

Фото; видео: tsn.ua

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