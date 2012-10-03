Одесский депутат в прямом эфире назвал журналистов дебилами

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Депутат Одесского горсовета от партии «Родина» Григорий Кваснюк в эфире телекаканала АТВ назвал дебилами журналистов, которые 1октября вышли на акцию протеста против закона о клевете под стены Одесской обладминистрации.

Программа вышла в эфир 2 октября. Кваснюк, в частности, прокомментировал волну протеста представителей СМИ против законопроекта о клевете, сообщает «Думская.net».

«15 дебилов – я их всех лично знаю, и они меня знают – вышли вчера к обладминистрации. Мы, одесские журналисты, Столяров и там прочие, Казанжи. Мы требуем закон, разрешить врать, вот, что они хотели. Что, мало набрехались еще?!» — сказал депутат.

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Напомним, что 1 октября по всей Украине прошли массовые акции протеста против принятия законопроекта о введении уголовной ответственности за клевету.

В акции протеста в Киеве приняли участие интернет-издания «Украинская правда», «Корреспондент.net», «Фокус.ua», «Телекритика», «Левый берег», «Newsru.ua», «Дело.ua», «Цензор.нет», «Остров», «Главком»; информагентства «Интерфакс-Украина», «УНИАН», «ЛигаБизнесИнформ», «Украинские новости»; газеты «Зеркало недели», «Комсомольская правда в Украине», «День», «Сегодня», «ИнвестГазета», «KyivPost»; телеканалы ТВi, 5 канал, и другие.

видео, фото: youtube.com

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