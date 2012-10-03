У Луценко найдены несовместимые с тюрьмой болезни – адвокаты

{1-} Юрий Луценко имеет болезни, несовместимые с пребыванием в заключении.

Об этом заявили адвокаты экс-главы МВД в обращении к омбудсмену Валерии Лутковской, передает пресс-служба «Народной самообороны».

«У Луценко в Киевском СИЗО во время обследования комиссией Минздрава обнаружены болезни, которые несовместимы с пребыванием в местах лишения свободы и которые являются основанием для представления администрациями учреждений выполнения наказаний в суды материалов об освобождении таких осужденных от дальнейшего отбытия наказания», - говорится в обращении адвокатов.

Однако, по их утверждению, «администрация Менской исправительной колонии мер для подготовки такого представления в суд не применяет».

«И это при том, что в этой колонии вообще отсутствуют необходимое медицинское оборудование, медикаменты и соответствующий медицинский персонал для лечения болезней, в т.ч. и приобретенных Луценко в Киевском СИЗО», - подчеркивают адвокаты.

Также они отмечают, что специалисты Минздрава на основании обследований Луценко в СИЗО в разное время диагностировали у него: цирроз печени, инотолиенальный синдром и варикоз вен пищевода, жировую болезнь печени, эрозивный геморагичный хелфикобактер-ассоциированный гастрит, дивертикулярную болезнь сигмовидной кишки.

Кроме того, у экс-главы МВД диагностировали вирусный гепатит, осложнение в виде дифференцированного поражения печени по типу хронического гепатита и портальной гипертензии, «а также ряд других тяжелых заболеваний», отметили адвокаты.

В их обращении указано, что согласно норм Уголовного кодекса человек, который после совершения преступления или вынесения приговора заболел тяжелой болезнью, препятствующей отбытию наказания, «может быть освобожден от наказания или от дальнейшего его отбывания».

«Согласно требованиям Криминального процессуального кодекса, при наличии таких оснований, судья районного суда по месту отбывания наказания рассматривает представление учреждения, которое ведает отбытием наказания, и вывод врачебной комиссии и освобождает осужденного от наказания или дальнейшего его отбывания», - подчеркивают адвокаты.

Согласно приказа Госдепартамента по вопросам выполнения наказаний а также Минздрава, заболевания кишечника и других органов пищеварения; циррозы печени, «являются основанием для представления администрациями учреждений выполнения наказаний в суды материалов об освобождении осужденных от дальнейшего отбывания наказания».

При этом, утверждают адвокаты, с момента доставления Луценко в колонию, администрация учреждения грубо нарушает его права на здравоохранение и медпомощь.

«Обращение адвокатов Луценко от 19.09.2012 к администрации Менской исправительной колонии по этому поводу оставлено без рассмотрения», - заверили в письме.

Адвокаты просили омбудсмена провести тщательную проверку изложенных фактов и принять меры для восстановления прав Луценко.

Напомним, как сообщал «Главред», бывший министр внутренних дел Юрий Луценко, которому отказали во встрече с журналистами из-за его собственного отказал, назвал такие заявления тюремщиков ложью.

«Заявляю, что все это – полное и ничем не прикрытое вранье, о чем свидетельствуют мои письменные требования предоставить медпомощь, записи в медицинской карточке и журнале регистрации обращений осужденных. Да и чего можно ожидать от службы, которая полгода (!) скрывала выявленный у меня гепатит. Удивляет только вера этих деятелей, что все это им сойдет из рук. Я все это переживу, я вернусь и это почувствуют», - сказал Луценко.

Напомним, что 2 октября, в Менской колонии находилась обмудсмен Валерия Лутковская и журналисты телеканала "1+1".

Представителям СМИ показали камеру Луценко, однако пообщаться с ним не позволили, ссылаясь на то, что согласия на это экс-министр не давал.

Фото; видео: tsn.ua

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