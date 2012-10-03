Литвин изъял закон о клевете из базы Верховной Рады

{1-} Спикер Верховной Рады Владимир Литвин подписал постановление об изъятии из законодательной базы ВР законопроекта «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины по усилению ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека».

Об этом он написал в своем Facebook, сообщает УНИАН.

Литвин написал: «10 минут назад я подписал постановление об изъятии этого вопроса из законодательной базы ВР».

Спикер считает, что к этому законопроекту не нужно возвращаться. «К ошибкам возвращаться нельзя. Из них надо делать правильные выводы», - отметил он.

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Ранее «Главред» сообщал, 18 сентября парламент принял в первом чтении проект закона, которым предусматривалось ввести уголовную ответственность за клевету с наказанием до трех лет заключения.

Проект закона вызвал критику со стороны Еврокомиссии, Советы Европы, ОБСЕ и депутатов Европарламента, а также протесты журналистского содружества.

25 сентября Виталий Журавский зарегистрировал в парламенте проект постановления об отмене решения Верховной Рады о принятии в первом чтении законопроекта о криминализации клеветы.

2 октября Рада отменила решение о принятии в первом чтении проекта Закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины об усилении ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию человека». За такое решение проголосовали 349 из 380 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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