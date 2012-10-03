В Украине хотят снять фильм «В бой снова идут одни старики»

{1-} Творческая группа кинокартины «В бой идут одни «старики» выступила с инициативой по созданию телефильма по мотивам культовой ленты Леонида Быкова с предварительным названием «В бой снова идут одни старики».

Идею фильма в среду, 3 октября, на пресс-конференции представили заслуженные артисты Украины Вилорий Пащенко и Александр Немченко, артист и режиссер Алим Федоринский, народный артист Грузии Вано Янтбелидзе, а также оппозиционный депутат Александр Третьяков.

«Это будет фильм о судьбах Александра Немченко, Вано Янтбелидзе, Алима Федоринского, Вилория Пащенко и судьбах каждого из актеров, которые снимались в картине Леонида Быкова», - сказал Вилорий Пащенко. Как рассказал артист, почти 10 лет назад на встрече творческой группы по поводу 30-летия выхода в свет фильма родилась идея снять историю об актерах «2-й поющей эскадрильи». Все это время, по словам Пащенко, она не получала надлежащего развития, пока ею не заинтересовался Александр Третьяков.

Сам политик сообщил о своем намерении выступить сопродюсером фильма. «В бой идут одни «старики» - один из самых любимых фильмов моего детства, - сказал он. - Мне было очень приятно увидеть во время концертов «стариков» реакцию людей на этих прекрасных актеров, поэтому, когда мне предложили выступить сопродюсером готовящегося проекта, я с радостью согласился».

Пащенко выразил уверенность, что ценности фильма актуальны и востребованы и в новой социальной действительности. Александр Третьяков также подтвердил то, что в обществе есть огромный запрос на высокохудожественное патриотическое кино.

Отвечая на вопрос, что будет с проектом, если политик не победит на мажоритарных выборах, Александр Третьяков заявил, что уверен в своей победе. «Такую уверенность мне дает ежедневное общение с избирателями, - сказал депутат. - Каждый день мы проводим по 2-3 встречи. Мои хорошие шансы на победу подтверждает социология. Уверен, что мы выиграем вместе с избирателями округа №218».

Творческие встречи киевлян с группой фильма «В бой идут одни старики» в Святошинском и Оболонском районах будут продолжаться и далее. Следующий концерт состоится 4 октября в 18:00 по адресу: Святошинский район, ул.Туполева, 13.

фото: ТСН

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