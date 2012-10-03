Луганский кандидат в депутаты снял клип о Путине «Путь в космос»

{1-} Луганский кандидат-мажоритарщик и бизнесмен Владислав Кривобоков записал песню и снял клип о президенте России Владимире Путине «Путь в космос».

Снимали клип в одном из ночных клубов Луганска, сообщает МГmedia.

В своей песне Кривобоков утверждает, что Путин укажет людям «истинный путь»: «Путин никогда не сдаст, бояться нечего с Путиным. Пилот №1 старт даст, укажет путь нам истинный. Путь в космос», - говорится в композиции.

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Ранее «Главред» сообщал, что Кривобоков является сторонником ЕврАзЭС, и последние несколько лет активно лоббирует ее в Луганске. Тема Евразийского союза также стала основой предвыборной кампании кандидата.

На пресс-конференциях Кривобоков неоднократно заявлял, что залогом успешного развития Евразийского союза является то, что на постсоветском пространстве появился наднациональный лидер – Путин. Также политик называет себя единомышленником действующего президента РФ.

Видео: youtube.com

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