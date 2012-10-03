В Раду внесен законопроект об амнистии Тимошенко и Луценко

3 октября 2012, 18:07

{1-} Глава совета объединенной оппозиции «Батьківщина» Арсений Яценюк повторно внес в Верховную Раду альтернативный правительственному проект закона «Об амнистии в 2012 году», который позволит освободить экс-премьера Юлию Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

Оппозиция рассчитывает, что даст возможность освободить политзаключенных и восстановит их право на участие в выборах. Законопроект зарегистрирован в парламенте под №11289-1, сообщает пресс-служба «Фронту змін».

В пояснительной записке к законопроекту указано, что, по данным Госпенитенциарной службы, по состоянию на 1 февраля 2012 года в 142 уголовно-исполнительных учреждениях содержатся 116 107 человек, из которых 12 600 осужденных на срок более 10 лет, 1763 человека отбывают наказание в виде пожизненного лишения свободы, 987 - в виде ареста. Из-за такого большого количества осужденных не выполняются нормы обеспечения их помещениями, значительно ухудшает условия содержания в учреждениях исполнения наказаний и приводит к нарушению закрепленных в Конституции прав осужденных.

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Проект закона предусматривает объявление амнистии осужденным по статьям УК, которые допускают двоякое толкование и применение. В частности, речь идет о ст. 365 УК, которая, согласно резолюции ПАСЕ, является слишком широкой в применении и, по сути, позволяет криминализацию обычных политических решений. Как следствие, это приводит к незаконному и необоснованному уголовному преследованию оппозиционных политических деятелей со стороны судебных и правоохранительных органов.

Таким образом, законопроектом предлагается распространить действие закона об амнистии в 2012 году на лиц, осужденных по статьям 191, 365 Уголовного кодекса Украины, по которым осуждены Тимошенко и Луценко.

Проект закона предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины и в закон Украины «О применении амнистии в Украине», которые позволят признать лиц, освобожденных на основании акта амнистии, как таковых, которые не имеют судимости. Как следствие, такие лица будут владеть полным объемом прав и полномочий, в частности правом участия в выборах.

Ранее «Главред» сообщал, что Кабмин внес в Раду законопроект «Об амнистии в 2012 году», в случае принятия которого под амнистию попадут около 1,5 тыс. человек.

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