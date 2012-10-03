Стрелок из «Каравана» может быть уже мертв

{1-} Стрелок из «Каравана», расстрелявший четверых охранников, может быть ликвидирован своими заказчиками в случае, если он готовился к другому преступлению.

Об этом заявил экс-сотрудник уголовного розыска Алексей Пелых программе ТСН.Особливе, передает ТСН.

То, что спустя неделю после расстрела охранников «Каравана» стрелок до сих пор не задержан, заставляет рассматривать версию возможной о ликвидации убийцы его заказчиками.

Также у специалистов возникают вопросы о личности стрелка и причинах кровавой расправы в магазине.

Одна из версий – убийца готовился к другому преступлению и устраивать стрельбу в «Караване» не собирался.

«Если он не простой и готовился к какому-то преступлению, то я думаю, что его уже нет (в живых – прим.ред.). Я думаю, те, кто его готовил, те уже его ликвидировали», - заявил Пелых.

По его словам, после резонанса, вызванного расстрелом, убийца стал ненужен своим заказчикам.

«Уже засветился так, что он уже не нужен никому», - заявил Пелых.

Напомним, как сообщал «Главред», охранник, который выжил после кровавой бойни в служебном помещении, пришел в себя, но из-за ранения горла давать показания он пока что не может.

Врачи оценивают состояние раненного как тяжелое.

Также отметим, что посетители до сих пор опасаются заходить в «Караван», и поэтому магазин заманивает покупателей скидками.

Судя по всему, эта идея была удачная, поскольку некоторые киевляне соблазняются выгодными предложениями.

Тем не менее, в гипермаркете довольно малолюдно. По словам продавцов, клиентов стало значительно меньше после событий недельной давности.

Особенно это заметно на роллердроме, где раньше было множество детей – хотя до 17:00 для детей вход свободный, сейчас там практически пусто.

Напомним, что детская комната находится рядом с помещением охранников, в котором произошла трагедия – эта комната до сих пор опечатана.

Как известно, 26 сентября посетитель супермаркета «Караван», уличенный в мелкой краже, расстрелял четверых охранников и скрылся.

Поиском убийцы заняты даже экстрасенсы, которые заявили, что он участвовал в кровавой войне и крутится вокруг больших денег.

Фото, видео: youtube, tsn

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