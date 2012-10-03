Немецкие врачи приедут к Тимошенко в ближайшие дни - адвокат

{1-} Медики из клиники «Шарите» приедут к Юлии Тимошенко в ближайшие дни.

Об заявил адвокат экс-премьера Сергей Власенко, передают «Харьков.Комментарии».

По словам защитника, причина задержки «чисто техническая, никакой интриги нет».

Кроме того, Власенко выразил удивление комментариями возможного приезда немецких врачей украинским представителем международной комиссии Николаем Коржом.

«Я общался с немецкими врачами, они были шокированы тем, что в Украине Корж распространяет про них информацию, когда у них решение еще не принято», – подчеркнул Власенко.

Также он добавил, что еще неизвестно, кто именно из специалистов клиники «Шарите» приедет к Тимошенко.

Как сообщал «Главред», член Международной медицинской комиссии, директор института патологии позвоночника и суставов имени Ситенко Николай Корж заявил, что врачи немецкой клиники «Шарите» перенесли визит к Юлии Тимошенко на неопределенный срок.

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