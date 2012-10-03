Янукович пообещал скорый переход армии на контракт

{1-} Украинская армия может полностью перейти на контрактную основу уже в ближайшее время.

Об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович во время посещения одного из армейских подразделений, передает пресс-служба главы государства.

«На сегодняшний день мы имеем более 50% контрактников в наших вооруженных силах. Но мы двигаемся далее, и я убежден, что в ближайшее время украинская армия будет контрактной», – заверил украинский Президент.

Также он подчеркнул, что переход на контрактную армию непосредственно связан с финансовым обеспечением этого процесса.

Кроме того, Янукович подчеркнул, что в Украине происходит постепенное увеличение денежного содержания всех родов войск: по его словам, уже повышены зарплаты в Военно-морских силах, и в ПВО, следующие на очереди – десантные войска.

Напомним, как сообщал "Главред", генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен пригласил Украину, к участию в реализации так называемой "умной обороны" и "взаимосвязанных силах" Альянса.

Новости по теме:

На саммите НАТО Януковича посадили рядом с Обамой

Украина планирует расширять сотрудничество с НАТО

Мир потратил на вооружение в прошлом году 1,7 триллиона - ООН

В Европе могут появиться единые президент и армия