Луценко может выйти из тюрьмы инвалидом - жена

{1-} Заключенный Юрий Луценко может освободиться из колонии инвалидом.

Об этом заявила его супруга Ирина Луценко, передает «Главком».

«Да, жить Луценко будет. Но вы посмотрите на Иващенко – он отбросил костыли, но вышел из тюрьмы инвалидом. Главный вопрос сейчас в том, не выйдет ли и Луценко инвалидом», – отметила Ирина Луценко.

По ее словам, о том, что экс-министр болен гепатитом, стало известно через десять месяцев после установления диагноза.

«От нас десять месяцев скрывали тот факт, что Луценко заражен гепатитом. Они кормят общество обещаниями, что он будет жить – ну, ногами же как-то переставляет, но, в действительности, ничего не делают, не лечат его», – отметила она.

Также супруга экс-главы МВД отметила, что считает целью тюремного заключения мужа его физическое уничтожение.

«От этих людей ожидать можно все, что угодно. У них есть одно задание – и относительно Тимошенко, и касательно Луценко – уничтожить физически и морально человека», – подчеркнула Ирина Луценко.

Напомним, как сообщал «Главред», адвокаты Юрия Луценко потребовали немедленного освобождения их клиента из-за множества болезней, несовместимых с лишением свободы.

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