Европа разочарована запретом пропаганды гомосексуализма в Украине

{1-} Европейский Союз выразил глубокое разочарование принятием Верховной Радой в первом чтении закона о запрете пропаганды гомосексуализма.

В ЕС убеждены, что этот документ противоречит международным обязательствам Украины и европейским ценностям, отметили в пресс-службе европейского комиссара по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефана Фюле.

«Вызывает глубокое разочарование, что этот вопрос возвращен вновь», - заявили в пресс-службе.

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В Евросоюзе отметили, что текст закона противоречит ряду международных обязательств Украины.

«Есть также противоречия с нормами и ценностями, которые поощряются и защищаются Европейском Союзом и его государствами-членами как у себя, так и за рубежом», - подчеркнули в пресс-службе.

В этой связи представитель Еврокомиссии заверил, что ЕС занимает твердую позицию в отношении защиты прав человека или лиц, которые сталкиваются с дискриминацией и насилием по разным основанием, включая их сексуальную ориентацию или половую принадлежность.

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«ЕС осуждает любое выражение гомофобии и трансфобии и рассматривает их как неприемлемое нарушение прав человека», - заявили в Еврокомиссии.

Напомним, как сообщал «Главред», 2 октября Верховная Рада в первом чтении приняла закон о запрете пропаганды гомосексуализма.

За принятие проекта этого закона проголосовали 289 народных депутатов из 350, зарегистрировавшихся в зале.

фото: spynet.ru

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