Стрелок из «Каравана» задержан - СМИ

{1-} Стрелок из «Каравана» расстрелявший четверых охранников, задержан. Им оказался бывший сотрудник торгово-развлекательного центра, уволенный за неадекватное поведение.

Об этом в телевизионном эфире программы «Про життя» заявил ее ведущий Андрей Пальчевский на телеканале «Интер».

После сообщения о задержании программа была прервана, чтобы «выяснить подробности».

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Отметим, что пресс-секретарь МВД Владимир Полищук, который присутсвовал на программе, не смог в тот момент подтвердить или опровергнуть информацию из-за «отключенных телефонов».

Позже в МВД Украины категорически опровергли информацию о задержании убийцы охранников и заявили, что стрелок из «Каравана» до сих пор на свободе.

Напомним, как сообщал «Главред», 26 сентября посетитель «Каравана», уличенный в мелкой краже, расстрелял четверых охранников магазина и скрылся.

Также напомним, что охранник, выживший после кровавой бойни, в служебном помещении, пришел в себя, но из-за ранения горла давать показания он пока что не может.

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