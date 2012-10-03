В центре Киева милиция предотвратила массовую драку фанатов

{1-} В Киеве около 500 молодых людей вечером 3 октября попытались устроить массовую драку возле станции метро «Кловская».

Об этом сообщили в пресс-службе милиции, передает «Интерфакс-Украина».

Как заверили в МВД, около 20 болельщиков «Динамо» Загреб выходили из метро «Кловская», где находились около 15 фанатов киевского «Динамо».

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Болельщики начали обмениваться взаимными оскорблениями.

«Даже если у них и были какие-то намерения силового характера, сотрудники милиции предупредили такую возможность», - отметили в МВД.

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В столичной милиции также заверили, что никакой массовой драки, тем более с применением каких-либо предметов не было.

Как известно, вечером 3 октября в Киеве состоится матч Лиги чемпионов между командами «Динамо» (Киев) и «Динамо» (Загреб).

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Ранее представитель КУПР Сергей Мельниченко сообщил, что возле метро «Кловская» происходит драка с участием нескольких сотен молодых людей.

Об этом сообщил активист КУПР Сергей Мельниченко, передает «Украинская правда».

«Полтысячи молодых людей бьют друг друга палками, бросают файеры. Милиции лишь 10 человек, она не справляется», - рассказал очевидец.

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Напомним, как сообщал «Главред», в 21:45 в Киеве состоится футбольный матч между командами «Динамо» (Киев) и «Динамо» (Загреб).

фото: mignews

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