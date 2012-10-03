Милиция категорически опровергла задержание стрелка из «Каравана»

{1-} В МВД Украины категорически опровергли информацию о задержании убийцы охранников ТРЦ «Караван», передает ЛІГАБізнесІнформ.

Напомним, как сообщал «Главред», в телевизионном эфире канала «Интер» ведущий программы «Про життя» Андрей Пальчевский сообщил о задержании убийцы.

В МВД сообщили, что стрелок из «Каравана» до сих пор на свободе.

«Пусть он (телеведущий – прим.ред.) прокомментирует свое неправдивое сообщение», - заявили в милиции.

Начальник пресс-службы МВД Игорь Михалко подчеркнул, что ему не понятна позиция телеканала, ведь программа записывалась на днях, когда в СМИ появилось ложная информация о задержании преступника, и непонятно, почему такому позволили выйти в эфир 3 октября.

Также он подчеркнул, что 2 октября в милицию поступило пять сообщений о людях, похожих на убийцу из ТРЦ.

«Ежедневно таких сообщений поступает все меньше», - отметил Михалко.

Напомним, как сообщал «Главред», в киевском супермаркете «Караван» 26 сентября покупатель, уличенный в мелкой краже, расстрелял четверых охранников.

Трое из них скончались на месте, четвертый находится в тяжелом состоянии и давать показаний пока что не может.

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