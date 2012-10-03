Музыканта Завадского кроме педофилии обвинили в порнографии

{1-} Аккордеонисту Игорю Завадскому, обвиняемому в растлении малолетних, также вменяется статья о распространении порнографии. Об этом сообщает «Сегодня».

По совокупности обвинений ему грозит семь лет тюрьмы.

Следователи установили его причастность к изготовлению и распространению порнографии, а это карается лишением свободы на срок до 7 лет.

До сих пор аккордеонисту предъявляли две статьи: развращение несовершеннолетних и насильственное удовлетворение половой страсти неестественным образом.

Максимальное наказание за эти деяния – 5 лет колонии.

«В ходе следствия выяснили его причастность к еще одному преступлению. Рассказывать о деталях не можем, это тайна следствия», - заявил начальник следственного управления МВД Василий Фаринник.

Информацию о новом обвинении подтвердила и адвокат музыканта.

«Да, это так, но я считаю, что он не причастен к действиям, в которых его подозревают. Это не доказано», - заявила Евгения Закревская, защитник музыканта.

По ее словам, сейчас он знакомится с делом. Зрение у него ухудшилось, поэтому читать он может еще долго. Когда передадут дело в суд, пока не ясно.

Напомним, как сообщал "Главред" Завадского, его директора и водителя задержали в марте 2012 года. Их обвиняют в том, что они в квартире музыканта на Подоле развращали учеников Завадского.

С заявлениями обратились родители потерпевших. Соседи аккордеониста рассказывали, что не раз видели ночью, как в квартиру вместе с Завадским заходили дети и оставались там до утра.

По версии следствия, помимо учеников, обвиняемые знакомились с детьми в фастфудах и на улице. Всего им инкриминируют 11 эпизодов развращения несовершеннолетних и один эпизод изнасилования.

фото: lb.ua

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