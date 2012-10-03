Видео расстрела в «Караване» оказалось смонтированным - СМИ

{1-} Видео расстрела охранников «Каравана» оказалось смонтированным. По телевидению была показана сокращенная версия убийства.

Об этом сообщает ТСН.

Во время расстрела охранников в маленькой комнате можно заметить, что видео смонтировано, отметили специалисты.

«100% видео смонтировано. Мы видим это даже по свету. Прыгает баланс света», - пояснила режиссер видеомонтажа Мария Ковалевская.

Также эксперты удивлены отсутствием крови после выстрелов.

Как произошло убийство в "Караване": СМОТРИТЕ ПОЛНОЕ ВИДЕО

Кроме того, опытные криминалисты отметили, что при выстрелах вплотную пули обычно проходят навылет, а этого во время событий в «Караване» не было.

«Или самодельные патроны были, где недостаточный объем пороха для пробивной силы, или же сам ствол был переработан и он гасил мощность пуль», - заявил в эксклюзивном бывший замглавы руководителя УБОП Киевской области Сергей Лысенко.

Также эксперт предположил, что раскрытие дела может значительно затянуться. Главная преграда для следствия – это не только отсутствие имени и фамилии злоумышленника, но и случайный характер преступления.

«Соответственно, нельзя выстраивать какую-то взаимосвязь между жертвой и преступником, как это обычно делается. Такие преступления, конечно, раскрываются сложнее», - пояснил Лысенко.

Напомним, как сообщал «Главред», 26 сентября в супермаркете «Караван» покупатель, уличенный в мелкой краже, убил троих охранников и тяжело ранил четвертого.

3 октября раненный уже пришел в себя, но говорить пока не может.

За информацию о злоумышленнике обещают 100 тысяч грн.

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