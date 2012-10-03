Нардеп подарит зрителям продолжение "В бой идут одни старики"

{1-} Старики снова собираются в бой. Причем уже весной. Тогда творческая группа легендарной ленты планирует устроить предварительную презентацию фильма под названием "И снова в бой идут одни старики", сообщает ТСН.

Это вовсе не ремейк и даже не продолжение ленты 73-го года! 8-ми серийный телефильм с вкраплениями документалистики расскажет зрителям, что произошло с любимыми героями, и как сложилась жизнь актеров после него.

"Я, например, в истории кинематографа не встречал еще такого приема. Судьбы актеров будут на экране. В определенных обстоятельствах, может немного надуманно, но почти все правда", - рассказал народный артист Украины Вилорий Пащенко.

Состав, соответственно, неизменен. Съемки пройдут в разных городах Украины и за рубежом. Когда картина будет готова полностью, говорить пока рано.

"Я не хочу говорить о бюджете и количестве серий. Весной будет презентация, и мы увидим, и скажем, что будет дальше", - сказал народный депутат Александр Третьяков, который спонсирует фильм.

фото: ТСН

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