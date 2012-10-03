Европа уточнила понятие «политзаключенный»

{1-} Парламентская ассамблея Совета Европы определила понятие «политический узник».

Соответствующее решение принято на сессии в Страсбурге, передает УНИАН.

За резолюцию «Определение политического узника» проголосовали 100 депутатов, против – 64, воздержались – 12.

В соответствии с резолюцией, Ассамблея установила пять критериев, по которым человек, отбывающий лишение свободы, может называться политическим узником.

Среди таких критериев:

- задержание в нарушение фундаментальных гарантий, установленных Европейской конвенцией прав человека;

- задержание по исключительно политическим причинам;

- содержание в дискриминационных условиях по сравнению с другими по политическим мотивам;

- задержание в результате процесса, который был нечестным, и если кажется, что это связано с политическими мотивами власти.

Против резолюции активно выступали представители России и Азербайджана.

фото: НТВ

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