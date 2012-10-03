В Харьковской области открыто месторождение газа

{1-} В Харьковской области открыто новое месторождение газа.
Об этом сообщает УНИАН.
По результатам поисковых работ компании «Укргазвидобування» начнется разработка Западно-Борисовского газоконденсатного месторождения в Чугуевском районе Харьковской области.
Общие запасы и ресурсы месторождения оцениваются в 1,7 миллиарда кубометров газа.
«Наличие развитой газотранспортной инфраструктуры на Харьковщине позволит уже в следующем году начать добычу газа на Западно-Борисовском месторождении», - заявил директора компании Юрий Борисов.
Отметим, что «Укргазвидобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины, которая обеспечивает более 70% добычи газа в стране.
Фото: minprom.ua
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