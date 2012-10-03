Из-за ДТП в Польше снова погиб украинец

{1-} В результате ДТП в Польше один украинец погиб и еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает «Интерфакс-Украина».

Авария произошла в ночь на 3 октября в Лодзьском воеводстве.

Посольство Украины готовит отправку гроба с телом погибшего на родину. Пострадавшие доставлены в местную больницу.

Сотрудники посольства поддерживают контакт с администрацией больницы.

Напомним, это уже третье ДТП в Польше, унесшее жизни украинцев, за последние месяцы, и все они произошли в Лодзьском воеводстве.

Как сообщал «Главред», 30 июля под Братошевицами на железнодорожном переезде поезд протаранил микроавтобус, в котором ехало 10 украинцев, большинство из которых – жители Тернопольской области. Погибли 9 человек.

13 сентября произошло еще одно ДТП, в результате которого погиб гражданин Украины и еще восемь получили травмы разной степени тяжести.

Пострадавшие были госпитализированы в местную больницу.

Новости по теме:

Ужасная авария с украинцами в Польше: все подробности

В ДТП на Харьковщине пострадали более 15 человек

Смерть на высокой скорости. Как прекратить ночные гонки в Украине

Почему украинцы гибнут на дорогах. Чат с экспертом Михаилом Берлиным