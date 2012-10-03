Из-за ДТП в Польше снова погиб украинец

{1-} В результате ДТП в Польше один украинец погиб и еще двое получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает «Интерфакс-Украина».
Авария произошла в ночь на 3 октября в Лодзьском воеводстве.
Посольство Украины готовит отправку гроба с телом погибшего на родину. Пострадавшие доставлены в местную больницу.
Сотрудники посольства поддерживают контакт с администрацией больницы.
Напомним, это уже третье ДТП в Польше, унесшее жизни украинцев, за последние месяцы, и все они произошли в Лодзьском воеводстве.
Как сообщал «Главред», 30 июля под Братошевицами на железнодорожном переезде поезд протаранил микроавтобус, в котором ехало 10 украинцев, большинство из которых – жители Тернопольской области. Погибли 9 человек.
13 сентября произошло еще одно ДТП, в результате которого погиб гражданин Украины и еще восемь получили травмы разной степени тяжести.
Пострадавшие были госпитализированы в местную больницу.
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