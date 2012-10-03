Муж Тимошенко назвал Кузьмина маразматиком

{1-}Муж экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Александр Тимошенко считает "маразмом" заявление первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина о причастности его супруги к убийству четырех человек. Об этом говорится заявлении Александра Тимошенко.



"В настоящее время у власти нет никаких аргументов на ответ относительно резолюции Сената США о необходимости немедленного освобождения лидера оппозиции Юлии Тимошенко и других политических заключенных", - подчеркнул муж экс-премьера, передает УНИАН.



Поэтому, по его словам, "и придумывают новые и новые дела против Юлии Тимошенко и других патриотов Украины".



"Вчера она была якобы причастна к убийству Щербаня, сегодня еще к 4 убийствам, завтра к убийству Кеннеди, послезавтра к распятию Иисуса Христа", - отметил муж Тимошенко.



При этом он не исключил, что "могут появиться еще и другие обвинения в организации покушений и убийств на территории Украины и за ее пределами. Маразм уже зашкаливает".



Александр Тимошенко считает, что видя бесперспективность и явную проиграшность всех дел в отношении Тимошенко, "нынешняя власть все силы бросила на беспрецедентные фальсификации о якобы причастности Юлии Тимошенко к убийствам".



В связи с этим муж Ю.Тимошенко призывает украинцев не верить ни одному слову власти. "Вокруг одна ложь. Европа уже даже не реагирует на это - смотрит с отвращением и презрением", - заявил он.



Также супруг Юлии Тимошенко обратился к лидерам ведущих стран мира с призывом провести немедленное расследование действий нынешней украинской власти. "Материалы для этого посланы", - отметил он, добавив, что компетентным органам США и европейских стран переданы материалы о причастности высокопоставленных должностных лиц Украины "к резонансным убийствам, а также отмыванию денег и взяточничеству в особо крупных размерах".



"Остановите диктатуру, освободите Украину от Януковича. Прекратите произвол и издевательство. Впереди у власти – пропасть", - призвал муж Тимошенко, общаясь к лидерам ведущих стран мира.



Как сообщалось, ранее первый заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин обратился в Конгресс США с открытым письмом, в котором написал, что имеет доказательства причастности Юлии Тимошенко к четырем убийствам.



Он заявил, что готов предоставить американской стороне для ознакомления документы следствия и доказательства виновности Тимошенко.

Ранее «Главред» сообщал, что Генпрокуратура подозревает Тимошенко и Лазаренко, отбывающего наказание в США, в причастности к убийству бизнесмена и нардепа Евгения Щербаня, его супруги и еще двух человек в аэропорту Донецка в ноябре 1996 года.

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