Ющенко уверен: люди в нем не разочаровались

{1-}Экс-президент Виктор Ющенко заявил, что при нем были самые высокие темпы экономического развития, и поэтому не считает, что люди разочарованы периодом его пребывания у власти. Об этом он сказал в эфире Первого национального.



"Пять лет нам принесли те вещи, которые нам дали и день сегодняшний и, в значительной степени, еще выбирать свое будущее", - заявил он, сообщает Украинская правда.



Отвечая на вопрос о разочаровании людей, которые его поддерживали во время Оранжевой революции, он заявил: "В 2005-2009 годах наши темпы экономического развития были 7,5% - это самые высокие за украинскую историю темпы экономического развития. Это темпы, которые выше, чем в Европе и в России".



"Я не думаю, что разочарованы люди этим", - отметил он.



"За эти 5 лет национальный бюджет вырос с 90 миллиардов до 270 миллиардов. Я не думаю, что люди этим разочарованы. Национальные резервы выросли с 6 миллиардов до 37. Я не думаю, что люди этим разочарованы. Инвестиции в Украину за 15 лет с 1991 по 2004 год были 6,7 миллиарда долларов, за годы моего президентства инвестиции выросли до 37. Я не думаю, что люди разочарованы", - заявил Ющенко.



"Мы открыли свои границы, мы создали условия для развития демократии, мы получили свободного журналиста, не ловкого, колючего, но можно сказать, что апогей свободы слова был за моего президентства", - добавил экс-президент.



"Когда я пришел, моя страна не признавалась даже страной с рыночной экономикой. Затем вступили в ВТО, Болонский процесс, в общее небо, газотранспортной системы проект европейский, вступили в энергетическую ассоциацию Европы, мы дошли до самого апогея в европейских отношениях - это ассоциации Украина - ЕС и зона свободной торговли", - заявил он.



При этом Ющенко заявил, что "это, как вступительный экзамен в университет - за пять лет пройти эту дорогу, быть разочарованным, уважаемые, тогда или не корректно анализируем, я могу мягко говоря утверждать: пятилетие моего президентства это было одно из лучших украинских пятилетий".

Напомним, ранее экс-президент заявлял, что Украина находится в преддефолтном состоянии

Фото mn.ru

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