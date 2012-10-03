Ющенко уже жалеет и о назначении Луценко

{1-}Экс-президент Виктор Ющенко считает своей ошибкой назначение Александра Турчинова и Юрия Луценко на должности в Службу безопасности и Министерство внутренних дел. Об этом заявил экс-президент Виктор Ющенко в эфире Первого национального.

Экс-президент Ющенко также рассказал, что мог бы назначить на должность премьера не Юлию Тимошенко, а Петра Порошенко, "как более опытного", но общество этого не приняло бы,пишет Украинская правда.

"Были общественные ожидания. Для меня это был вопрос этики", - отметил экс-президент.



Кроме того, он заявил, что его не смущали судебные дела, возбужденные в России против Тимошенко.



"Вы знаете, даже когда мы говорим с позиции 2005 года, тогда против Тимошенко было возбуждено несколько уголовных дел... Много разговоров ходило вокруг причастности Тимошенко к коррупции связанной с премьер-министром, который уже в то время сидел в тюрьме американской...", - уточнил он.



"Мое отношение к этому было сформировано двумя-тремя нюансами. Первое, это общечеловеческие чувства. Я думаю, что очевидно, не будучи в материале этих дел, детали меня не интересовали в 2002 или 2003 годах, я это воспринимал, как политическое преследование", - рассказал Ющенко.



"Я думал, что преступная власть выбрала несчастную женщину, и ее мучают пытками, что это зависть, чьи-то измены, наконец, за этим я видел неблагопристойность власти", - добавил он.



"Поэтому в 2002 году я ее поддержал на выборах, и по сути, провел в парламент... У меня не было митинга, на котором бы я одну треть не посвящал "Батькивщине", потому что мне хотелось, чтобы у меня в парламенте был партнер", - заявил экс-президент.



"Я это все воспринимал в контексте, что это было несправедливо. Я ошибался. Это была ошибка. Что назначил Тимошенко премьер-министром", - добавил Ющенко.



При этом он уточнил, что "далеко неправильным решением было назначение Александра Турчинова руководителем Службы безопасности, далеко неправильным было решение назначить Луценко министром внутренних дел".



"Ошибка была в том, что это были политики, которые с первого дня занимались политикой в тех органах", - уточнил Ющенко.



Он также рассказал историю о том, как назначив Тимошенко, просил российского президента Владимира Путина решить вопрос "невъездности" Тимошенко в Россию.



"Как вы знаете, Владимир Владимирович Путин никогда не говорит нет. И мне ни не сказал. И результат наших переговоров я принял, как акт решения этого вопроса... Я считал, что со стороны президента будут шаги, которые эти проблему демонтируют. Это произошло. В сентябре, когда Тимошенко уже не как премьер, инкогнито была на встрече с Путиным. У них был долгий разговор, после которого через три дня Генпрокуратура России объявила, что дело закрыто", - подытожил он.

Ранее, Ющенко выразил уверенность, что украинский народ в нем не разочаровался

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