Турция обстреляла территорию Сирии

4 октября 2012, 00:16

{1-}После того, как на турецкой границе в результате падения артиллерийских снарядов погибли пять человек и 10 получили ранения, Турция открыла ответный огонь по сирийской территории.

По данным СМИ, снаряды попали на турецкую территорию в результате обстрела сирийской правительственной армией отрядов оппозиции в приграничном районе Тал-Альбьяд, сообщает РИА Новости.

Как официально сообщило турецкое правительство, по целям в Сирии был открыт артиллерийский огонь. Вооруженные подразделения, дислоцированные на границе, дали мгновенный ответ. По определенным радаром сирийским точкам был открыт артиллерийский огонь, цели были поражены.

Совет НАТО соберется на экстренное заседание в связи с инцидентом на границе.

Решение об этом, как отмечается, было принято в телефонном разговоре главы МИД Турции с генсеком НАТО.

Пресс-служба турецкого правительства отметила, что по указанию премьер-министра Тайипа Эрдогана были "немедленно предприняты дипломатические инициативы", глава МИД Турции провел телефонные разговоры с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и рядом министров иностранных дел стран-членов Совета безопасности ООН.

"Турция в рамках правил применения вооруженных сил и международного права не оставит без ответа подобные провокации режима Сирии, направленные против нашей национальной безопасности", - подчеркивается в сообщении турецкого правительства.

По данным газеты Акшам, в телефонном разговоре с генсеком ООН Пан Ги Муном глава турецкой дипломатии Ахмет Давутоглу заявил, что "терпение Турции лопнуло", а "происходящее в Сирии превратилось в прямую угрозу".

"Мировое сообщество должно объединиться и продолжить принуждать режим Башара Асада к прекращению огня и передаче власти", - заявила в связи с инцидентом глава Госдепа США Хиллари Клинтон.

Генсек ООН Пан Ги Мун, в свою очередь, призвал Анкару избегать нарастания напряженности в отношениях с Дамаском.

Фото operkor.net

 

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