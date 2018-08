В США начался суд над 11 шпионами из России

{1-}Бруклинский прокурор в среду, 3 октября, предъявил обвинения 11 предполагаемым российским шпионам. Они подозреваются в незаконном экспорте военных технологий в Россию. Об этом сообщается на сайте ФБР.



Среди обвиняемых - Александр Фищенко, владелец и исполнительный директор американской и российской компаний, задействованных в шпионской схеме. 46-летний выходец из России с 2003 года является гражданином США. В 1998 году Фищенко, уже проживая в Штатах, основал компанию Arc Electronics Inc. со штаб-квартирой в Техасе. Она занималась экспортом микроэлектроники и технологий в Россию. С 2002 года до настоящего момента общая сумма экспортированной продукции составила примерно 50 миллионов долларов, сообщает Lenta.ru.



Помимо Arc Electronics Inc., Фищенко владеет московской фирмой Apex System, которая занимается закупками и была сертифицированным поставщиком военного оборудования для российского правительства.



С октября 2008 года, по данным американского следствия, Фищенко со своими помощниками через эти компании поставлял в Россию "продвинутую и передовую микроэлектронику" в обход необходимого в США лицензирования. Своим американским поставщикам Фищенко говорил, что он занимается производством различных предметов для гражданского населения: так, на сайте Arc Electronics Inc. утверждалось, что компания производит светофоры. На самом же деле компания ничего не производила, а занималась только экспортом.



Среди прочего, предполагаемые шпионы передавали микроконтроллеры, микропроцессоры, аналого-цифровые преобразователи и чипы статичной операционной памяти с произвольным доступом (SRAM). Эта техника часто используется военными, в том числе в радарах и системах наблюдения, а также системах по управлению ракетами. Как отмечает ФБР, Россия не производит на своей территории многое из того, что в страну поставляли Фищенко с сообщниками.



Обвиняемыми по шпионскому делу, помимо Фищенко, числятся сотрудники его компаний: Шавкат Абдуллаев, Людмила Багдикян, Анастасия Дятлова, Виктория Клебанова, Сергей Клинов, Александр Пособилов, Юрий Савин, Дмитрий Шегуров, Севинь Тагиева и Светалина Загон. Ответчиками также выступают юридические лица - компании Фищенко. Все они были арестованы во вторник, 2 октября.



В июне 2010 года в США арестовали 11 российских агентов, в том числе Анну Чапман. Их подозревали в попытке заполучить данные о ядерном вооружении, ЦРУ и конгрессменах. Вскоре российских шпионов обменяли на нескольких заключенных, обвиненных Россией в шпионаже и государственной измене.

Фото obozrevatel.com

