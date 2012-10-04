Стрелка из «Каравана» разыщут по фото из паспорта

{1-} Милиция проверяет все существующие в Украине базы данных фотографий, чтобы найти убийцу, расстрелявшего четверых охранников «Каравана».

Об этом заявил глава пресс-службы МВД Владимир Полищук, передает «Обозреватель».

«Надо прошерстить все паспортные столы. Оперативники изучили базы данных паспортной службы. Есть изображение человека. Теперь по всех базам данных, которые существуют в Украине, нужно отыскать, является ли он гражданином Украины, зарегистрирован ли этот человек в какой-то из областей и, отталкиваясь от этого, установить личность, фамилию этого человека», - подчеркнул он.

Кроме того, Полищук заверил, что в милицию по номеру 102 продолжают поступать многочисленные звонки с сообщениями о личности и возможном местонахождении убийцы.

«Сотни или даже тысячи людей были отработаны оперативниками уголовного розыска по всей Украине для того, чтобы установить личность убийцы. Простые люди звонят на 102 и говорят, что могут знать убийцу. Эта информация проверяется на 100%», - отметил он.

Напомним, как сообщал «Главред», 26 сентября в киевском супермаркете «Караван» покупатель, которого уличили в мелкой краже, расстрелял четверых охранников и скрылся.

Три человека были убиты и один тяжело ранен. Выживший охранник 3 октября пришел в сознание, но давать показания он все еще не может из-за ранения горла.

Милиция распространила фото подозреваемого, за помощь в поимке преступника обещано вознаграждение в 100 тысяч гривен.

Также отметим, что фотографии убийцы разосланы по Украине, России и Беларуси.

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