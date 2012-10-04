Обама и Ромни провели первые дебаты: пообещали США энергонезависимость

В зале Университета Денвера в США (Денвер, штат Колорадо) завершились первые дебаты демократа Барака Обамы и республиканца Митта Ромни, которые ведут борьбу за Белый дом.

За время дебатов были обсуждены вопросы создания рабочих мест, проблемы бюджетного дефицита, социальные программы, вопросы госрегулирования экономики, здравоохранения, а также роль правительства в США, сообщает «Голос Америки».

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Оба кандидата заявили, что их цель, чтобы Америка стала независимой от иностранных поставщиков нефти и сбалансировала бюджет. Однако Ромни делает ставку на традиционные энергоносители (нефть, уголь), а Обама - на альтернативную энергетику.

В своем завершающем заявлении, Обама поблагодарил Ромни за интересную дискуссию и напомнил о том, что его администрация смогла успешно решить ряд важных задач. Он подчеркнул, что все его усилия направлены на то, чтобы американцы могли преуспеть.

Под аплодисменты зала Обама и Ромни пожали друг другу руки, обнялись со своими женами и детьми.

А вот Ромни выразил обеспокоенность направлением, в котором двигается Америка. По его словам, речь идет о большем, чем просто спор между двумя людьми. Он предостерег, что если Обама будет переизбран, то положение среднего класса ухудшиться, проблема безработицы не будет решена, ситуация в системе здравоохранения ухудшится, а вооруженные силы США окажутся в кризисе.

фото: EPA / UPG

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