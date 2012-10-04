Яценюк и Кличко договорились о взаимной поддержке на выборах

{1-} Руководство партии УДАР и лидеры «Батьківщини» договорились о взаимной поддержке единых кандидатов в мажоритарных округах, однако еще остается 40 спорных округов.

В среду, 3 октября, решение было принято, и лидеры политических сил готовятся объявить об этом в начале следующей недели, сообщает «Коммерсантъ-Украина»

По словам кандидата в народные депутаты Валентина Наливайченко, спорных округов, где кандидаты от партии УДАР и объединенной оппозиции претендуют на победу, осталось около 40. «С помощью рейтингового голосования и опросов граждан мы определим, кто мог бы стать единым кандидатом в этих округах», - сообщил политик, добавив, что в большинстве округов проходные кандидаты уже определены, и их кандидатуры не вызывают возражений со стороны союзников.

При этом о договоренности подтвердили и в оппозиции.

«Я работаю в регионах и был свидетелем того, как на прошлой неделе руководитель донецкого областного штаба получил от центрального штаба рекомендацию определить шансы прохождения наших кандидатов и кандидатов от УДАРа и внести предложения», - рассказал нардеп Иван Кириленко.

Впрочем, если руководители партий уже достигли договоренности, то кандидаты в народные депутаты на местах пока не собираются отказываться от участия в выборах добровольно.

«Я пришел на выборы, чтобы побеждать. Об отказе баллотироваться я не думаю и даже не собираюсь думать. Пока у меня рейтинг выше, чем у Яремы (Виталий Ярема, кандидат по киевскому округу №212 от «Батьківщини» - Ред.)», - заявил мажоритарщик от УДАРа, нардеп Кирилл Куликов.

Ранее «Главред» сообщал, что УДАР и «Батьківщина» еще в январе начали переговоры о совместном выдвижении кандидатов в мажоритарных округах. Больше всего разногласий возникло при обсуждении принципа определения единого кандидата: были предложения согласовывать кандидатов по квотному принципу, основываясь на рейтингах партий, или же определять их в каждом конкретном округе, исходя из данных социсследований.

фото: tsn.ua

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