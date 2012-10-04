СМИ рассказали, как ловят стрелка из «Каравана»

{1-} Спустя неделю после страшной трагедии в «Караване», во время которой неизвестный расстрелял троих охранников и тяжело ранил четвертого, в Киеве начался массовый психоз — убийцу уже более 30-ти раз видели в разных местах. На его поимку каждый раз выезжает вооруженная до зубов группа захвата, сообщает «Сегодня».

Поступило сообщение, что убийца живет в селе под Киевом. Свидетель поклялся все рассказать журналистам, но с милицией ехать отказался. О подозреваемом рассказал: «Адекватный, хороший, добрый, вежливый, живет с родителями, женой и дочкой в частном доме под Киевом».

На задержание выехали три легковушки с оперативниками и микроавтобус с «Беркутом» — мужики, вооруженные до зубов, метра под два ростом, по метру в ширину плечи и с выраженим «всехпорвем» на лицах.

На подъезде к селу к оперативника присоединяется местная милиция.

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Председатель сельсовета вспомнил, на кого похож убийца из «Каравана»: «Это же наш Капелька, он копает колодцы, сейчас я его позову».

Капелька, ничего не подозревая, приезжает на микроавтобусе к сельсовету... За три минуты до этого все оперативники прячутся по машинам, закрывают двери и не дышат, чтобы не спугнуть. Похож, как похож, даже штаны такие же. Но руки у Капельки оказались грубыми и с мозолями, а у стрелка из «Каравана» они «не рабочие». Да и выражение лица у парня добродушное, особенно, когда улыбается. Бронежилеты снимаются, оружие — на полку, все смеются и одновременно расстроены. Выражение на лицах беркутовцев меняется на «всехпорвемнопотом».

Подозреваемый Виталик выходит из сельсовета: улыбка до ушей.

«Хлопці, це шо, вас всіх сюда пригнали ради мене? Та ви ж бм мені весь забор знесли! А я його тільки поставив!»

Ему вручают статью с фото преступника (он ничего не знал, забор свой красил), снимают на мобильные. Прощаясь, милиционеры говорят: «Нужно будет помочь картошку выкопать, мы тебе позвоним». Поиски продолжаются.

Ранее «Главред» сообщал, что в среду, 3 октября, поступило сообщение о задержании стрелка из «Каравана», однако в МВД категорически опровергли эту информацию.

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