Кондолиза Райс передала Тимошенко письмо: я за тебя молюсь

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс в своем письме, которое она передала Юлии Тимошенко, высказывает ей слова поддержки. В своем послании Райс надеется на скорейшее освобождение Тимошенко и молится за нее.

Об этом говорится в ее письме, копией которого располагает Украинская правда.

В английском языке местоимения "ты" и "вы" совпадают, однако Райс обратилась к Тимошенко по имени.

"Дорога Юлия, я хочу, чтобы ты знала, что ты в моих мыслях и молитвах. Мир наблюдает за событиями вокруг твоего заключения и многие выступают в твою поддержку", - говорится в письме.

"Я хорошо помню те наши многочисленные встречи и жду того дня, когда мы сможем увидеться еще раз", - добавила она.

"Прошу, помни, что до того времени я буду думать о тебе и буду молиться за твое здоровье и освобождение", - написала Райс в письме.

Как известно, Райс была в Украине на Ялтинском саммите. Тогда она сообщила, что передала письмо Тимошенко.

Также во время пребывания на саммите, она откровенно проигнорировала Президента Виктора Януковича и не поздоровалась с ним, отдав преимущество премьеру Турции Эрдогану. Также она не явилась на официальное фотографирование.

фото: pravda.com.ua

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