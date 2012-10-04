Ромни победил Обаму на дебатах

Проведенные в Денвере предвыборные дебаты кандидатов в президенты США демократа Барака Обамы и республиканца Митта Ромни завершились победой последнего из них. Об этом свидетельствует опрос, проведенный CNN-ORC сразу после телешоу.

Ромни показал себя с более выгодной стороны, и этот раунд остался за ним. Такой вариант выбрали 67% респондентов, тогда как в победе Обамы были уверены только 25%, сообщает «Интерфакс-Украина».

Кандидаты разошлись во мнениях по вопросам налогообложения, стимулирования занятости, сокращения бюджетного дефицита и регулирования экономики в рамках первого из трех раундов предвыборных теледебатов.

Три из шести 15-минутых сегментов дебатов были посвящены экономике, также кандидаты затронули темы здравоохранения, роли государства и государственного управления.

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Как отмечает The Wall Street Journal, и Обама, и Ромни позиционировали себя как защитников среднего класса, представив президентские выборы как решение того, какой из путей к более безопасному будущему для экономики окажется более эффективным.

«Похоже, Ромни сегодня на пике формы. Эти дебаты могут полностью изменить расклад. Но надо признать, что в последние 30 минут дебатов президент сделал хорошую попытку догнать его», - заявил управляющий директор Navigate Advisors LLC Том ди Галома.

По оценкам ряда аналитиков, энергичность и напористость Ромни вместе с проявленным им уважением к позициям действующего президента выглядели более убедительно, чем аргументы Обамы. Эксперты ожидают сокращения разрыва между республиканцами и демократами в опросах общественного мнения в ближайшие дни до минимума, особенно в тех штатах, которые пока колеблются с выбором одной из сторон.

Ранее «Главред» сообщал, что оба кандидата сошлись во мнении: их цель, чтобы Америка стала независимой от иностранных поставщиков нефти и сбалансировала бюджет. Однако Ромни делает ставку на традиционные энергоносители (нефть, уголь), а Обама - на альтернативную энергетику.

Фото: EPA / UPG

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