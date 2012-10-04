Ющенко считает самой главной своей ошибкой назначение Тимошенко премьером

{1-}Экс-президент Виктор Ющенко заявил, что поддержка Юлии Тимошенко на парламентских выборах 2002 года и назначение ее премьер-министром в 2005 году стали предпосылками краха демократической коалиции.

Об этом он сказал в эфире Первого национального канала.

"Я ошибался. Это была ошибка", - сказал он. "Что назначил Тимошенко премьер-министром - это главная ошибка", - уточнил бывший президент.

Напоним, ранее Ющенко заявил, что также считает ошибочными еще несколько кадровых решений, сделанных в 2005 году. "Далеко не правильным решением было назначение Турчинова руководителем Службы безопасности. Луценко - министром внутренних дел", - добавил он.

"Этот лозунг, который они больше всего восклицали на майдане: "Бандитам тюрьмы" - это не моя терминология, собственно говоря. Я воспринял их такими, как они были", - пояснил политик.

Политик также объяснил, что за невыполнение этого лозунга спросили с него. Это он считает неправильным. "Президент не сажает, у него нет полномочий", - подчеркнул он.

По словам Ющенко, правами уголовного преследования наделены соответствующие государственные органы: СБУ, МВД и Генпрокуратура. А решение должен выносить суд. Экс-президент отметил, что надеялся на выполнение обещанного названными политиками, и общество поддерживало его в этих кадровых назначениях. Ошибка была в том, что политики, которые заняли должности в СБУ и МВД, вместо профильной работы продолжили заниматься политикой. Следовательно, занятые борьбой друг с другом, украинские демократы не сумели защитить саму демократию.

"Но это мои ошибки, а не ошибки общества", - подытожил Ющенко.

Ранее, Ющенко выразил уверенность, что украинский народ в нем не разочаровался

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