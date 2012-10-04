Эксперт рассказал, как искоренить незаконные гонки в Украине

Искоренить проблему незаконных автогонок на улицах Киева и других городов вполне реально. Для этого государство и общество должны признать проблему как таковую. Осознать ее угрозу для жизни и здоровья людей. А уже потом необходимо начать ее решать.

Об этом в комментарии «Главреду» заявил президент Всеукраинской общественной организации «Ассоциация безопасности дорожного движения» Михаил Берлин.

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Эксперт считает, что нужно «наказывать нарушителей высокими штрафами, лишать их права управлять автотранспортом на длительный период, обнародовать каждый такой факт, заставить власть и общество остро реагировать на беспредел на дорогах».

«В то же время нужно строить специальные автотрассы для гонок. Сегодня же бороться с ночными водителями-экстремалами крайне сложно. Ведь факты гонки скрываются, имена их организаторов замалчиваются. Кроме того, нет законодательных ограничений и наказаний для водителей-экстремалов», – подчеркнул Берлин.

Ранее «Главред» сообщал, что особо актуальной эта проблема стала после громкого ДТП, в котором погиб директор Департамента финансовой политики Минэкономразвития Сергей Чекашкин, более известный в кругах стритрейсеров как Че Гевара, а милиция озаботилась борьбой с нелегальными гонками.

О том, насколько масштабно явление незаконных автомобильных гонок на улицах украинских городов, а также насколько реально искоренить эту проблему ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.

фото: segodnya.ua

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